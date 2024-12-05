Танцы во время Луназы (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
1936 год. Гражданская война в Испании. Европа взбудоражена происходящими переменами. Но на юге Ирландии, где о войне знают только понаслышке, все готовятся к ежегодному празднеству - «Танцам во время Луназы».
Мальчик Майкл, самый младший в семье, живет со своей матерью и ее пятью сестрами. Внешнее спокойствие их семейной жизни прикрывает необузданность человеческих пороков. Все меняет приезд старшего брата матери, дяди Джека, приехавшего домой из Африки, где он работал миссионером более двадцати лет. Его прибытие пробуждает в людях дремавший до этого вулкан страстей...
СтранаИрландия, Великобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Пэт
О’Коннор
- ДМАктёр
Джерард
МакСорли
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актриса
Катрин
МакКормак
- КБАктриса
Кэти
Бёрк
- Актриса
Софи
Томпсон
- ББАктриса
Брид
Бреннан
- БФСценарист
Брайан
Фрил
- ФМСценарист
Фрэнк
МакГиннесс
- УБСценарист
Уильям
Батлер Йейтс
- НППродюсер
Ноэль
Пирсон
- ДБПродюсер
Джейн
Барклай
- МДХудожник
Марк
Джерати
- ККХудожница
Клода
Конрой
- ТПХудожник
Терри
Притчард
- БУКомпозитор
Билл
Уилан