Агент Джонни Инглиш 3.0
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Агент Джонни Инглиш 3.0

Агент Джонни Инглиш 3.0 (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Johnny English Strikes Again
Боевики, Комедии84 мин12+

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Сюжет

В результате хакерской атаки секретные сведения MI7 становятся достоянием общественности. Поймать хакера поручено агенту Джонни Инглишу, который вышел на пенсию и работает учителем географии. Опальный шпион возвращается в профессию и дает отпор цифровой преступности, действуя по старинке.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Агент Джонни Инглиш 3.0»

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