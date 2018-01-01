Агент Джонни Инглиш 3.0 (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Johnny English Strikes Again
Боевики, Комедии84 мин12+
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Сюжет
В результате хакерской атаки секретные сведения MI7 становятся достоянием общественности. Поймать хакера поручено агенту Джонни Инглишу, который вышел на пенсию и работает учителем географии. Опальный шпион возвращается в профессию и дает отпор цифровой преступности, действуя по старинке.
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция, США
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Керр
- Актёр
Роуэн
Эткинсон
- Актриса
Ольга
Куриленко
- БМАктёр
Бен
Миллер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Эмма
Томпсон
- АДАктёр
Адам
Джеймс
- ПБАктриса
Пиппа
Беннетт-Уорнер
- Актёр
Мэттью
Бирд
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- УДСценарист
Уильям
Дэвис
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- БКХудожник
Бен
Коллинз
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ХГКомпозитор
Ховард
Гудолл