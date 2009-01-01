Бесподобный мистер Фокс (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.72009, Fantastic Mr. Fox
Мультфильм, Семейный83 мин12+
О фильме
Разъяренные фермеры, уставшие от постоянных нападок хитрого лиса на их курятники, готовятся уничтожить своего врага и его «хитрое» семейство.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Криминал, Драма
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Уэс
Андерсон
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актриса
Мэрил
Стрип
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- Актёр
Билл
Мюррей
- УВАктёр
Уоллес
Володарски
- ЭЧАктёр
Эрик
Чейз Андерсон
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- ДКАктёр
Джарвис
Кокер
- Сценарист
Уэс
Андерсон
- Сценарист
Ноа
Баумбак
- РДСценарист
Роальд
Даль
- Продюсер
Уэс
Андерсон
- Продюсер
Джереми
Доусон
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ЭВМонтажёр
Эндрю
Вайсблум
- ТООператор
Тристан
Оливер
- АДКомпозитор
Александр
Деспла