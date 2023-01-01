Биография

Оуэн Уилсон – актер, продюсер и сценарист. Был номинирован на такие кинопремии, как «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Будущий кумир родился в Далласе. Отец Оуэна Уилсона был директором по рекламе на телеканале, и мальчик с детства оказался близок к телевидению. Однако первые его попытки попасть в мир кино нельзя назвать успешными. Только после знакомства с Беном Стиллером, который пригласил его в свой проект, Уилсон раскрыл талант. Некоторое время актер состоял в непростых отношениях с актрисой Кейт Хадсон и даже предпринял попытку самоубийства из-за накопившихся проблем. После расставания Уилсон нашел свое счастье с Джейн Дуэлл. Фильмы и роли Оуэна Уилсона пользуются популярностью у зрителей самых разных возрастов и увлечений. Актер известен работами в таких крупных проектах, как «Академия Рашмор», «Знакомство с родителями», «Отель „Гранд Будапешт“», «Шанхайский полдень» и «Ночь в музее». За образ Гила Пендера в картине «Полночь в Париже» был номинирован на кинопремию «Золотой Глобус».