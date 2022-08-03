Кадры (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Два менеджера по продажам средних лет подаются на стажировку в Google, хотя совсем не разбираются в компьютерах. Теперь им предстоит составить конкуренцию кандидатам помоложе. Комедия «Кадры» — фильм с Винсом Воном и Оуэном Уилсоном от режиссера «Главного героя» и «Живой стали».
Билли и Ник — опытные продажники, но когда компания, в которой они работают, закрывается, друзья становятся перед непростым выбором. Они ничего не знают о компьютерах, а без этого никто не хочет их нанимать. Тем не менее Билли удается выбить для себя и друга собеседование на стажировку в Google, несмотря на то, что оба они гораздо старше других кандидатов. Предстоит напряженное лето, в течение которого их команде предстоит соревноваться с гораздо более смышлеными и технически подкованными конкурентами.
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Аасиф
Мандви
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- ТРАктёр
Тобит
Рафаэль
- Актёр
Джош
Гэд
- ДШСценарист
Джаред
Штерн
- Сценарист
Винс
Вон
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- Продюсер
Винс
Вон
- Продюсер
Дэн
Ливайн
- ММПродюсер
Мика
Мэйсон
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- КМХудожница
Криста
Манро
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек