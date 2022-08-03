Кадры (фильм, 2013) смотреть онлайн

Два менеджера по продажам средних лет подаются на стажировку в Google, хотя совсем не разбираются в компьютерах. Теперь им предстоит составить конкуренцию кандидатам помоложе. Комедия «Кадры» — фильм с Винсом Воном и Оуэном Уилсоном от режиссера «Главного героя» и «Живой стали».



Билли и Ник — опытные продажники, но когда компания, в которой они работают, закрывается, друзья становятся перед непростым выбором. Они ничего не знают о компьютерах, а без этого никто не хочет их нанимать. Тем не менее Билли удается выбить для себя и друга собеседование на стажировку в Google, несмотря на то, что оба они гораздо старше других кандидатов. Предстоит напряженное лето, в течение которого их команде предстоит соревноваться с гораздо более смышлеными и технически подкованными конкурентами.



