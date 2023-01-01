Биография

Джош Гэд — американский актер, продюсер, сценарист. Родился во Флориде 23 февраля 1981 года. Сценические способности Джоша проявились уже в школе: он любил выступал на публике, выигрывал чемпионаты по ораторскому мастерству и юмористической интерпретации. Продолжил обучение в школе драмы Карнеги — Меллона, которую окончил со степенью бакалавра драматического искусства. Еще в студенчестве начал играть в бродвейских постановках, за главную роль в мюзикле «Книга Мормона» удостоился номинации на премию «Тони». С 2009 по 2011 год был резидентом комедийной программы The Daily Show. Джош Гэд дебютировал на экране в 2002 году в фильме «Мэри и Джо». На заре карьеры появлялся в сериалах «Скорая помощь», «Американский папаша», «4исла», «Вернуться к вам», «Убить скуку», фильмах «Насмотревшись детективов», «Голый барабанщик», «Переправа», «Двадцать одно». В 2010 году озвучивал собаку в бандане в семейной комедии «Мармадюк». Прорывом для актера стала роль Стива Возняка в биографической драме «Джобс. Империя соблазна». В этот же период подарил голос снеговику Олафу в мультфильме «Холодное сердце». Позже актер не раз возвращался к озвучиванию этого персонажа: в других частях франшизы, мультсериалах «София Прекрасная» и «Однажды в студии», мультфильмах «Холодное торжество», «Олаф и холодное приключение», «Жил-был снеговик». Еще одной яркой работой в биографии Гэда стала голливудская экранизация сказки «Красавица и чудовище», где он предстал в образе друга и помощника Гастона. В 2017 году он озвучил нескольких героев фильма «Собачья жизнь», а затем и его сиквела. В 2019-м сыграл с Лупитой Нионго в комедийном зомби-хорроре «Маленькие чудовища», Германа Джадда в сай-фай комедии «Авеню 5» и самого себя в «пандемийном» сериале «Постановка». В 2022 году актер выступил продюсером и исполнителем главной роли в фантастической мелодраме «Волк как я» вместе с Айлой Фишер.