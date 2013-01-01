Спасибо за обмен (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
7.42013, Thanks for Sharing
Драмы, Комедии107 мин18+
Сюжет
Три сексоголика решили бороться с пагубной зависимостью. С этой целью они отправляются в специальную клинику, где в рамках лечения должны пройти 12 этапов реабилитационного процесса...
Спасибо за обмен смотреть онлайн бесплатно в хорошем каче�стве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СБРежиссёр
Стюарт
Блумберг
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Джош
Гэд
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- ККАктриса
Кэрол
Кейн
- ПАктриса
Пинк
- Актриса
Эмили
Мид
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- СБСценарист
Стюарт
Блумберг
- МУСценарист
Мэтт
Уинстон
- МдПродюсер
Миранда
де Пенсьер
- ДКПродюсер
Дэвид
Коплан
- Продюсер
Лесли
Урдэнг
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц