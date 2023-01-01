Биография

Марк Руффало — американский актер и продюсер, лауреат премии «Золотой глобус», дважды лауреат «Эмми» и четырехкратный номинант на кинопремию «Оскар». Родился в Кеноше, штат Висконсин, США, 22 ноября 1967 года. После школы Марк обучался в актерской студии Стеллы Адлер в Лос-Анджелесе, после окончания обучения начал театральную карьеру. В 1989 году состоялся его дебют на телеэкране в сериале «Лучшая сцена CBS». Позже актер сыграл второплановые роли в нескольких фильмах и сериалах. Прорывом в карьере стала драма «Можешь рассчитывать на меня» 2000 года. Марк Руффало участвовал в десятках проектов, многие из которых были высоко оценены критиками и зрителями. Его послужной список включает такие фильмы, как «Последний замок», «Говорящие с ветром», «Моя жизнь без меня», «Вечное сияние чистого разума», «Из 13 в 30», «Между небом и землей», «Зодиак», «Остров проклятых». В 2012 году Руффало присоединился к касту киновселенной Марвел и исполнил роль доктора Брюса Бэннера — Халка в нескольких фильмах франшизы. После этого его можно было увидеть в фильмах «Охотник на лис», «Темные воды», «Иллюзия обмана», в драматическом сериале «Я знаю, что это правда». В 2023 году Марк сыграл в черной комедии Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Эта роль принесла ему четвертую по счету номинацию на «Оскар».