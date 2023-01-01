Я знаю, что это правда
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Я знаю, что это правда

Я знаю, что это правда (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.92020, I Know This Much Is True 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Два Марка Руффало по цене одного. В новой драме от HBO актер исполнил роли братьев-близнецов: Доминика, который вспоминает тяжелое детство, переживает смерть первенца и пытается выяснить семейные секреты, а также Томаса, страдающего от параноидальной шизофрении. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я знаю, что это правда»

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