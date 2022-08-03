Я знаю, что это правда (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.92020, I Know This Much Is True
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Два Марка Руффало по цене одного. В новой драме от HBO актер исполнил роли братьев-близнецов: Доминика, который вспоминает тяжелое детство, переживает смерть первенца и пытается выяснить семейные секреты, а также Томаса, страдающего от параноидальной шизофрении.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Дерек
Сиенфрэнс
- Актёр
Марк
Руффало
- ДПАктёр
Джон
Прокаччино
- РХАктёр
Роб
Хюбель
- ГФАктёр
Гейб
Фазио
- Актриса
Кэтрин
Хан
- Актриса
Мелисса
Лео
- РОАктриса
Рози
О’Доннелл
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- МГАктёр
Майкл
Грейес
- ДМАктёр
Донни
Масихи
- ДССценарист
Дерек
Сиенфрэнс
- АЭСценарист
Аня
Эпштейн
- УЛСценарист
Уолли
Ламб
- Продюсер
Глен
Баснер
- ДТПродюсер
Джеффри
Т. Бернштейн
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- НЛМонтажёр
Нико
Лёнен