Я знаю, что это правда (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Два Марка Руффало по цене одного. В новой драме от HBO актер исполнил роли братьев-близнецов: Доминика, который вспоминает тяжелое детство, переживает смерть первенца и пытается выяснить семейные секреты, а также Томаса, страдающего от параноидальной шизофрении.



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