Я знаю, что это правда. Серия 2
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Я знаю, что это правда
1-й сезон
2-я серия

Я знаю, что это правда (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.92020, I Know This Much Is True
Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Два Марка Руффало по цене одного. В новой драме от HBO актер исполнил роли братьев-близнецов: Доминика, который вспоминает тяжелое детство, переживает смерть первенца и пытается выяснить семейные секреты, а также Томаса, страдающего от параноидальной шизофрении.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я знаю, что это правда»