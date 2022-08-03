Хоть раз в жизни
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Хоть раз в жизни

Хоть раз в жизни (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.72013, Begin again
Драма, Музыка99 мин18+

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О фильме

Они живут в Нью-Йорке. Дэн- легенда шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета- музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но все это не важно, потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам и в музыке, и в любви.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хоть раз в жизни»