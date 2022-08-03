Они живут в Нью-Йорке. Дэн- легенда шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета- музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но все это не важно, потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам и в музыке, и в любви.

