Биография

Джеймс Корден — британский и американский актер, телеведущий, продюсер, сценарист и режиссер. Родился в Англии 22 августа 1978 года. С детства увлекался танцами, пением и мечтал развлекать людей. Посещал сценическую школу Джеки Палмер. Несмотря на лишний вес и насмешки сверстников, не оставлял попыток стать известным. В 16 лет дебютировал в качестве телеведущего, попытался запустить скетч-шоу. В 1996 году дебютировал на театральной сцене в мюзикле «Мартен Герр». С 2004 по 2009 год играл в постановке «Любители истории», которая демонстрировалась на театральных площадках Лондона, Сиднея. Популярность на телевидении пришла к артисту в 2010 году: он снимал собственные проекты и участвовал в чужих, таких как Comedy Gala и The X Factor, вел премию The BRIT Awards. В 2015 году стал ведущим «Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом» на CBS. В его студии побывало немало знаменитостей: Том Хэнкс, Барак Обама, Принц Гарри, Стинг и другие. Позднее вел конкурс талантов The World's Best. В 2012 году опубликовал автобиографию, где рассказал о закулисье телевидения. Джеймс Корден дебютировал в кино в 1987 году в мелодраме «Дерзкие и красивые». Позже появился в сериалах «Холлиокс», «Дэлзил и Пэскоу», «Команда-мечта» и других проектах. Популярность актеру принесла роль в сериале «Толстые друзья». В этот же период он сыграл в драме «Всё или ничего». В 2006 году вернулся к роли Тимза в киноверсии «Любителей истории». Годом позже предстал в ситкоме «Гевин и Стейси», одновременно выступив продюсером и сценаристом картины. За эту работу актер получил несколько номинаций, а также премию BAFTA и другие награды. Позже биография пополнилась главной ролью в комедии «Где я был всю твою жизнь?», фильмами «Убийцы вампирш-лесбиянок», «Путешествия Гулливера», «Мушкетеры», в биографической мелодраме «Мечты сбываются!». Блеснул комедийным талантом в мюзикле «Один слуга, два господина». Сыграл в дуэте с Мэтью Бэйнтоном в комедийном сериале «Не те парни». Запомнился по фильмам «Хоть раз в жизни», «Убей своих друзей», «Чем дальше в лес», «Леди в фургоне». Озвучивал персонажей мультфильмов «Планета 51», «Груффало», «Союз зверей».