Мечты сбываются! (фильм, 2013) смотреть онлайн

У каждого в жизни была минута славы. Или обязательно будет. Даже если тебе уже тридцать семь, от природы ты не красавец, работаешь в заштатном магазине сотовых телефонов, живешь на чердаке у родителей, а хочется тебе лишь одного — петь на оперной сцене.

