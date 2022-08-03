Мечты сбываются! (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.02013, One Chance
Драма, Биография99 мин18+
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О фильме
У каждого в жизни была минута славы. Или обязательно будет. Даже если тебе уже тридцать семь, от природы ты не красавец, работаешь в заштатном магазине сотовых телефонов, живешь на чердаке у родителей, а хочется тебе лишь одного — петь на оперной сцене.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Фрэнкел
- Актёр
Джеймс
Корден
- Актриса
Джули
Уолтерс
- Актриса
Александра
Роуч
- Актёр
Колм
Мини
- МКАктёр
Макензи
Крук
- ВБАктриса
Валерия
Билелло
- ТГАктёр
Тристан
Гравель
- СТАктёр
Сион
Тудор Оуэн
- ДРАктриса
Джемайма
Рупер
- Актёр
Алекс
МакКуин
- ДЗСценарист
Джастин
Закэм
- СКПродюсер
Саймон
Коуэлл
- ММПродюсер
Майкл
Менчел
- Продюсер
Крис
Тикье
- БУПродюсер
Брэд
Уэстон
- НДХудожник
Ник
Дент
- СБХудожница
Селия
Бобак
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро