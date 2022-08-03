Мечты сбываются!
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Мечты сбываются!

Мечты сбываются! (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.02013, One Chance
Драма, Биография99 мин18+

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О фильме

У каждого в жизни была минута славы. Или обязательно будет. Даже если тебе уже тридцать семь, от природы ты не красавец, работаешь в заштатном магазине сотовых телефонов, живешь на чердаке у родителей, а хочется тебе лишь одного — петь на оперной сцене.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мечты сбываются!»