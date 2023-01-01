Биография

Александр Туллох МакКуин – британский актер родом из местечка Эпсом в графстве Суррей. День рождения: 16 мая 1974 г. Первые шаги на пути в кино актер Алекс МакКуин сделал еще во время учебы в школе святого Иоанна в Лезерхеде, где участвовал в постановках. В дальнейшем получил превосходное классическое образование. Вначале обучался в Коллингвудском колледже Даремского университета, где получил ученую степень по английской литературе. В дальнейшем продолжил учебу, получив степень магистра в колледже Пембрук в Кембридже в 1998 г. С 1992 г. по 1995 г. актер являлся членом труппы Национального молодежного театра, после чего решил получить еще одно, дополнительное образование адвоката. Является одним из разработчиков закона «О вещании», вступившем в силу в 1996 г. Сниматься в кино начал в 1985 г., получив приглашение на съемки в драматический сериал «Холби Сити» в 1999 г. Роль Алекса МакКуина в этом сериале – «анестезиолога Кейта Грина» прошла сквозной нитью через 75 эпизодов. В 2009 г. он сыграл Посла Великобритании в ООН в комедии Армандо Ианнуччи «В петле». Один из наиболее известных сериалов Алекса МакКуина последних лет – это комедийная мелодрама «Дарреллы» (2016-2019 гг.).