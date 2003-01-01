Тайна империи (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В далекой, далекой стране «Тысячи и одной ночи» есть закон: если Императрица в течение семи лет не подарит Императору наследника трона, он вправе выбрать себе новую жену. В шестую годовщину свадьбы Император вместе со своим верным Гофмейстером начинает готовить секретную операцию по поиску непорочной девушки, которой суждено стать новой Женой Императора.



Девушку по имени Саба тайно доставляют в удаленное крыло Императорского дворца. В этой «золотой клетке» она проходит обучение придворному этикету. Но если Императрица сможет забеременеть в течение года, все, кто находится в этом крыле, будут казнены…



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