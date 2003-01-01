Тайна империи (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В далекой, далекой стране «Тысячи и одной ночи» есть закон: если Императрица в течение семи лет не подарит Императору наследника трона, он вправе выбрать себе новую жену. В шестую годовщину свадьбы Император вместе со своим верным Гофмейстером начинает готовить секретную операцию по поиску непорочной девушки, которой суждено стать новой Женой Императора.
Девушку по имени Саба тайно доставляют в удаленное крыло Императорского дворца. В этой «золотой клетке» она проходит обучение придворному этикету. Но если Императрица сможет забеременеть в течение года, все, кто находится в этом крыле, будут казнены…
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Информация
СтранаНидерланды, Люксембург, Бельгия
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЖВРежиссёр
Жюльен
Вребос
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- МБАктёр
Макс
Бисли
- РПАктриса
Росана
Пастор
- КДАктриса
Клер
Джонстон
- Актёр
Алекс
МакКуин
- ДДАктёр
Джонни
Де Мол
- ЛВАктёр
Лесли
Вудхолл
- ПРСценарист
Паул
Рювен
- СФПродюсер
Сан
Фу Малта
- ЭРПродюсер
Эмджей
Рехштейнер
- КЖПродюсер
Карен
Жаронески
- УВХудожник
Уилберт
Ван Дорп
- СРХудожница
Синтия
Росберг
- КТХудожница
Каат
Тилли
- МБМонтажёр
Марк
Биненс
- МБКомпозитор
Макс
Бисли