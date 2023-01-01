Биография

Джули Уолтерс – актриса, писательница. Неоднократно награждалась фестивальными призами и премиями. Получила Орден Британской Империи. Родилась в 1950 году. В университете Манчестера изучала языковые дисциплины и драматическое искусство. По завершении обучения была принята в труппу ливерпульского театра. Первая по-настоящему удачная роль Джули Уолтерс была сыграна в телесериале начала 80-х. Участие в многосерийной драме Boys from the Blackstuff принесло актрисе восторженное внимание публики и позитивный отклик критики. Исполнение роли матери одного из главных героев Поттерианы сделало актрису звездой. Образ Молли Уизли – то доброй и мягкой, то свирепой как саблезубый тигр – получился на редкость проникновенным. Участие Джули Уолтерс в фильме 2008 года «Мама миа!» предвосхитило появление звезды с именем актрисы в Голливуде. Получил всеобщее одобрение и образ миссис Берд, созданный актрисой в дилогии о медвежонке Паддингтоне. Событием стала и роль миссис Медлок в экранизации повести Ф. Бернетт «Таинственный сад». В перерывах между съемками артистка пишет книги. Особый успех ждал автобиографическую повесть, изданную несколько лет назад.