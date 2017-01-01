Приключения Паддингтона 2 (Фильм, 2017 год) смотреть онлайн

Вежливость, мармелад и немного смелости — вот что нужно для запоминающегося приключения. Комедийный фильм «Приключения Паддингтона 2» продолжает историю самого воспитанного медвежонка Лондона, который теперь живет с семьей Браунов и старается быть полезным всем вокруг.



В антикварной лавке Паддингтон находит подарок к юбилею тетушки Люси — редкую книжку о Лондоне. Но купить ее он не успевает — книгу крадет неизвестный вор, а в преступлении несправедливо обвиняют самого Паддингтона. Медвежонок попадает в тюрьму, где благодаря доброте и мармеладу переворачивает все вверх дном — включая сердца заключенных. Тем временем семья Браунов начинает собственное расследование и выясняет, что за исчезновением книги стоит их сосед — посредственный актер, одержимый идеей прославиться и разбогатеть.



Если вы верите, что даже в самых мрачных ситуациях можно найти свет, то этот фильм создан для вас. Смотреть «Приключения Паддингтона 2» будет интересно зрителям всех возрастов.



