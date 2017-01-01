Приключения Паддингтона 2 (Фильм, 2017 год) смотреть онлайн
О фильме
Вежливость, мармелад и немного смелости — вот что нужно для запоминающегося приключения. Комедийный фильм «Приключения Паддингтона 2» продолжает историю самого воспитанного медвежонка Лондона, который теперь живет с семьей Браунов и старается быть полезным всем вокруг.
В антикварной лавке Паддингтон находит подарок к юбилею тетушки Люси — редкую книжку о Лондоне. Но купить ее он не успевает — книгу крадет неизвестный вор, а в преступлении несправедливо обвиняют самого Паддингтона. Медвежонок попадает в тюрьму, где благодаря доброте и мармеладу переворачивает все вверх дном — включая сердца заключенных. Тем временем семья Браунов начинает собственное расследование и выясняет, что за исчезновением книги стоит их сосед — посредственный актер, одержимый идеей прославиться и разбогатеть.
Если вы верите, что даже в самых мрачных ситуациях можно найти свет, то этот фильм создан для вас. Смотреть «Приключения Паддингтона 2» будет интересно зрителям всех возрастов.
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Пол
Кинг
- Актёр
Бен
Уишоу
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- Актриса
Салли
Хокинс
- Актёр
Хью
Грант
- МХАктриса
Мадлен
Харрис
- СДАктёр
Сэмюэл
Джослин
- Актриса
Джули
Уолтерс
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Джим
Бродбент
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- ПКСценарист
Пол
Кинг
- СФСценарист
Саймон
Фарнэби
- МБСценарист
Майкл
Бонд
- МБСценарист
Марк
Бертон
- Продюсер
Рози
Элисон
- Актёр дубляжа
Александр
Олешко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- УИАктриса дубляжа
Ульяна
Иващенко
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ДАМонтажёр
Джонатан
Амос
- ЭУОператор
Эрик
Уилсон
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли