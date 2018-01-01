Wink
Детям
Приключения Паддингтона 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Паддингтона 2»

Режиссёры

Пол Кинг

Paul King
Режиссёр

Актёры

Бен Уишоу

Ben Whishaw
АктёрPaddington
Хью Бонневилль

Hugh Bonneville
АктёрHenry Brown
Салли Хокинс

Sally Hawkins
АктрисаMary Brown
Хью Грант

Hugh Grant
АктёрPhoenix Buchanan
Мадлен Харрис

Madeleine Harris
АктрисаJudy Brown
Сэмюэл Джослин

Samuel Joslin
АктёрJonathan Brown
Джули Уолтерс

Julie Walters
АктрисаMrs Bird
Брендан Глисон

Brendan Gleeson
АктёрKnuckles McGinty
Джим Бродбент

Jim Broadbent
АктёрMr Gruber
Питер Капальди

Peter Capaldi
АктёрMr Curry

Сценаристы

Пол Кинг

Paul King
Сценарист
Саймон Фарнэби

Simon Farnaby
Сценарист
Майкл Бонд

Michael Bond
Сценарист
Марк Бертон

Mark Burton
Сценарист

Продюсеры

Рози Элисон

Rosie Alison
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Олешко

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Алексей Иващенко

Актёр дубляжа
Ульяна Иващенко

Актриса дубляжа

Художники

Линди Хемминг

Lindy Hemming
Художница

Монтажёры

Джонатан Амос

Jonathan Amos
Монтажёр

Операторы

Эрик Уилсон

Erik Wilson
Оператор

Композиторы

Дарио Марианелли

Dario Marianelli
Композитор