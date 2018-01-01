Биография

Салли Хокинс — британская актриса, обладатель статуэтки «Серебряный медведь». Также номинировалась на «Оскар» и другие престижные кинематографические премии. Родилась в Лондоне 27 апреля 1976 года. Салли появилась на свет в творческой семье — мама писала детские книги, а отец работал иллюстратором. Родители всячески развивали творческий потенциал у своих детей, и это принесло результат. Окончив школу, Салли стала изучать драматическое искусство в академии. Молодая актриса начала карьеру в театре, но со временем всё чаще стала сниматься в кино. Салли Хокинс приняла участие в фильмах «Байрон», «Всё или ничего», «Бархатные ножки» и «Мечта Кассандры», благодаря которым стала относительно известной. Популярность увеличилась после выхода лент «Беззаботная», «Сделано в Дагенхэме», «Джен Эйр» и «Жасмин». Также она снялась в фильмах «Приключения Паддингтона» и «Годзилла». Позже она повторно сыграла своих персонажей в продолжениях историй о милом медвежонке и мутировавшем чудовище. Также актрису можно увидеть в фильмах «Форма воды», «Вонка», «Мальчик по имени Рождество», и «Пропавший король». Несмотря на успех в кинобизнесе, актриса не забывает и о театре, периодически участвуя в классических спектаклях.