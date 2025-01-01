Верни ее из мертвых (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Верни ее из мертвых» — фильм ужасов от Дэнни и Майкла Филиппу, известных благодаря хоррору «Два, три, демон, приди!». В главной роли — Салли Хокинс, обладательница «Золотого глобуса» и звезда «Формы воды».



Брат и сестра, оставшиеся без родителей, переезжают к новому опекуну — женщине по имени Лора. Она не замужем, и в ее доме уже живет мальчик Оливер, тоже недавно осиротевший. Сначала приемная мама кажется заботливой, но вскоре детям становится понятно, что в доме творится нечто странное, а поведение Лоры становится все более пугающим.



Если вы любите тревожные и напряженные хорроры, «Верни ее из мертвых» смотреть стоит. Здесь есть и психологическая драма, и пугающие ритуалы, и фирменный почерк студии A24.



