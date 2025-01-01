Верни ее из мертвых (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
«Верни ее из мертвых» — фильм ужасов от Дэнни и Майкла Филиппу, известных благодаря хоррору «Два, три, демон, приди!». В главной роли — Салли Хокинс, обладательница «Золотого глобуса» и звезда «Формы воды».
Брат и сестра, оставшиеся без родителей, переезжают к новому опекуну — женщине по имени Лора. Она не замужем, и в ее доме уже живет мальчик Оливер, тоже недавно осиротевший. Сначала приемная мама кажется заботливой, но вскоре детям становится понятно, что в доме творится нечто странное, а поведение Лоры становится все более пугающим.
Если вы любите тревожные и напряженные хорроры, «Верни ее из мертвых» смотреть стоит. Здесь есть и психологическая драма, и пугающие ритуалы, и фирменный почерк студии A24.
- МФРежиссёр
Майкл
Филиппу
- ДФРежиссёр
Дэнни
Филиппу
- СФАктёр
Стефен
Филлипс
- МХАктриса
Миша
Хейвуд
- СВАктриса
Сора
Вон
- ДРАктёр
Джона
Рен Филлипс
- ББАктёр
Брендан
Бэйкон
- БГАктёр
Брайан
Годфри
- Актриса
Салли
Хокинс
- ББАктёр
Билли
Бэррэтт
- КААктёр
Кэтрин
Адамс
- СЭАктриса
Сэлли
Энн Аптон
- ОМАктриса
Ольга
Миллер
- СУАктриса
Софи
Уайлд
- СМАктёр
Скотт
Миллс
- БХСценарист
Билл
Хинцмен
- ДФСценарист
Дэнни
Филиппу
- СДПродюсер
Саманта
Дженнингс
- ККПродюсер
Кристина
Кейтон
- ДФПродюсер
Дэнни
Филиппу
- МФПродюсер
Майкл
Филиппу
- АКХудожница
Анна
Кехилл
- ВСХудожница
Ванесса
Серн
- МБХудожник
Майкл
Белл
- МБХудожница
Мэнди
Биалек-Уэстер
- МНХудожник
Макс
Надило
- ЭБХудожница
Эрика
Брайан
- ДЛМонтажёр
Джеффри
Ламб
- АМОператор
Аарон
Маклиски
- КВКомпозитор
Корнел
Вильчек
- ВКРежиссёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ВЮПереводчик
Владимир
Юдин