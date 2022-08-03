Джейн Эйр
Джейн Эйр

Джейн Эйр (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.22011, Jane Eyre
Драма, Исторический115 мин18+

О фильме

Прежде чем снять прославленный сериал «Настоящий детектив» режиссер Кэри Фукунага успел экранизировать классический роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Посмотреть, что из этого вышло, можно бесплатно и в хорошем качестве.
Действие фильма разворачивается в викторианской Англии. Сирота Джейн Эйр получает место гувернантки в поместье мистера Эдварда Ферфакса Рочестера. Со временем между ними возникает взаимная симпатия. Однако счастливому союзу любящих сердец мешает не столько разница в социальном положении, сколько семейная тайна, скрытая во владениях Рочестера.
Главные роли в картине 2011 года исполнили Миа Васиковска и Майкл Фассбендер, благодаря которым драматическая история любви скромной гувернантки и знатного помещика приобрела свежие интонации. Новое звучание получил и мистический компонент хрестоматийного сюжета. Теперь каждый зритель может убедиться в этом онлайн.

