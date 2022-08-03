Джейн Эйр (фильм, 2011) смотреть онлайн

Прежде чем снять прославленный сериал «Настоящий детектив» режиссер Кэри Фукунага успел экранизировать классический роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Посмотреть, что из этого вышло, можно бесплатно и в хорошем качестве.

Действие фильма разворачивается в викторианской Англии. Сирота Джейн Эйр получает место гувернантки в поместье мистера Эдварда Ферфакса Рочестера. Со временем между ними возникает взаимная симпатия. Однако счастливому союзу любящих сердец мешает не столько разница в социальном положении, сколько семейная тайна, скрытая во владениях Рочестера.

Главные роли в картине 2011 года исполнили Миа Васиковска и Майкл Фассбендер, благодаря которым драматическая история любви скромной гувернантки и знатного помещика приобрела свежие интонации. Новое звучание получил и мистический компонент хрестоматийного сюжета. Теперь каждый зритель может убедиться в этом онлайн.



