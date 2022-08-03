Джейн Эйр (фильм, 2011) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Прежде чем снять прославленный сериал «Настоящий детектив» режиссер Кэри Фукунага успел экранизировать классический роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Посмотреть, что из этого вышло, можно бесплатно и в хорошем качестве.
Действие фильма разворачивается в викторианской Англии. Сирота Джейн Эйр получает место гувернантки в поместье мистера Эдварда Ферфакса Рочестера. Со временем между ними возникает взаимная симпатия. Однако счастливому союзу любящих сердец мешает не столько разница в социальном положении, сколько семейная тайна, скрытая во владениях Рочестера.
Главные роли в картине 2011 года исполнили Миа Васиковска и Майкл Фассбендер, благодаря которым драматическая история любви скромной гувернантки и знатного помещика приобрела свежие интонации. Новое звучание получил и мистический компонент хрестоматийного сюжета. Теперь каждый зритель может убедиться в этом онлайн.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время115 мин / 01:55
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Джейми
Белл
- Актриса
Салли
Хокинс
- Актёр
Саймон
Макберни
- ВЧАктриса
Валентина
Черви
- РСАктриса
Роми
Сеттбон Мур
- Актриса
Имоджен
Путс
- АКАктриса
Амелия
Кларксон
- МБСценарист
Мойра
Буффини
- ШБСценарист
Шарлотта
Бронте
- Продюсер
Элисон
Оуэн
- СОАктриса дубляжа
Серафима
Огарёва
- Актёр дубляжа
Алексей
Розин
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Тенякова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Иосифов
- Актриса дубляжа
Светлана
Камынина
- КПХудожник
Карл
Проберт
- МОХудожник
Майкл
О’Коннор
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли