Биография

Английский режиссер, писатель и актер Саймон Макберни родился в Кембридже 25 августа 1957 года. Является основателем и руководителем Театра Комплите в Лондоне. Самые знаменитые роли Саймона Макбернии были в таких в фильмах, как «Маньчжурский кандидат», «Друзья с деньгами», «Золотой компас», «Герцогиня», «Робин Гуд», «Гарри Поттер и Дары смерти: часть 1», «Тинкер-портной солдат-шпион», «Магия в лунном свете» и «Теория всего». В 2005 году был назначен кавалером Ордена Британской империи «за заслуги перед драматическим искусством». Также является послом Survival International — глобального движения за права племенных народов. Как внештатный режиссер фильмов Макберни снял «Устойчивое восхождение Артуро Уи» и «Все мои сыновья», а также несколько комедийных шоу. Играл повторяющуюся роль хормейстера Сесила в «Наместнике Дибли», компьютерного гения ЦРУ в «Теле лжи», доктора Аттикуса Нойла в «Маньчжурском кандидате», британского дипломата Найджела Стоуна в «Последнем короле Шотландии». Он также написал рассказ и был исполнительным продюсером фильма «Праздник мистера Бина».