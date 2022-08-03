Сибирь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Экзистенциальная драма Абеля Феррары, вдохновленная «Красной книгой» Карла Юнга. Владелец салуна в лесах Северной Канады, Клинт удивлен небывалым наплывом посетителей в его богом забытое заведение. В таверну забрели пожилая женщина с беременной девушкой, утверждающей, что ребенок от Клинта. Известие пробуждает в сознании героя запутанную цепь ассоциаций и потаенных страхов.

