Сибирь
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Сибирь

Сибирь (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.22020, Siberia
Драма, Фэнтези91 мин18+

О фильме

Экзистенциальная драма Абеля Феррары, вдохновленная «Красной книгой» Карла Юнга. Владелец салуна в лесах Северной Канады, Клинт удивлен небывалым наплывом посетителей в его богом забытое заведение. В таверну забрели пожилая женщина с беременной девушкой, утверждающей, что ребенок от Клинта. Известие пробуждает в сознании героя запутанную цепь ассоциаций и потаенных страхов.

Страна
Германия, Мексика, Италия
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb