Сибирь (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме
Экзистенциальная драма Абеля Феррары, вдохновленная «Красной книгой» Карла Юнга. Владелец салуна в лесах Северной Канады, Клинт удивлен небывалым наплывом посетителей в его богом забытое заведение. В таверну забрели пожилая женщина с беременной девушкой, утверждающей, что ребенок от Клинта. Известие пробуждает в сознании героя запутанную цепь ассоциаций и потаенных страхов.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АФРежиссёр
Абель
Феррара
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ДСАктриса
Дуня
Сычева
- Актёр
Саймон
Макберни
- ККАктриса
Кристина
Кириак
- ДХАктёр
Даниэль
Хименес Качо
- ФПАктёр
Фабио
Пагано
- АФАктриса
Анна
Феррара
- ФНАктёр
Фил
Нилсон
- ЛААктёр
Лорен
Арнатсиак
- ВРАктриса
Валентина
Розуменко
- АФСценарист
Абель
Феррара
- ФКПродюсер
Филипп
Кройцер
- ФНМонтажёр
Фабио
Нунциата
- ДДКомпозитор
Джо
Делия