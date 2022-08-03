Гонка века (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.02018, The Mercy
Драма, Биография97 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Великобритания, 1968 год. Изобретатель Дональд Кроухерст решает принять участие в экстремальной парусной регате The Sunday Times и отправиться в одиночное кругосветное плавание на собственноручно созданном тримаране. В пути герой понимает, что переоценил свои силы, но не решается отступить.
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрПриключения, Драма, Детектив, Биография
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Марш
- Актёр
Колин
Фёрт
- ЭСАктриса
Элинор
Стэгг
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- ОМАктёр
Оливер
Молтман
- Актёр
Марк
Гэтисс
- Актёр
Саймон
Макберни
- СХАктёр
Сэм
Хоар
- ЭЛАктриса
Эви
Левентис
- ФЭАктёр
Финн
Эллиот
- СЗСценарист
Скотт
З. Бёрнс
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- СЗПродюсер
Скотт
З. Бёрнс
- ЖППродюсер
Жак
Перрен
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- КПХудожник
Карл
Проберт
- РХКомпозитор
Рутгер
Хёдемекерс
- ЙЙКомпозитор
Йохан
Йоханнссон