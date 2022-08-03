Великобритания, 1968 год. Изобретатель Дональд Кроухерст решает принять участие в экстремальной парусной регате The Sunday Times и отправиться в одиночное кругосветное плавание на собственноручно созданном тримаране. В пути герой понимает, что переоценил свои силы, но не решается отступить.

