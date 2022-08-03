Гонка века
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Гонка века (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.02018, The Mercy
Драма, Биография97 мин18+
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О фильме

Великобритания, 1968 год. Изобретатель Дональд Кроухерст решает принять участие в экстремальной парусной регате The Sunday Times и отправиться в одиночное кругосветное плавание на собственноручно созданном тримаране. В пути герой понимает, что переоценил свои силы, но не решается отступить.

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Приключения, Драма, Детектив, Биография
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гонка века»