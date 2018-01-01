Биография

Джеймс Марш — британский режиссер, продюсер и сценарист. Лауреат премии «Оскар» за документальный фильм «Человек на проволоке». Родился в городе Труро 30 апреля 1963 года. Будущий кинодеятель окончил Оксфордский университет, где получил степень по английскому языку. Джеймс Марш начал свою кинематографическую деятельность с документальных фильмов, благодаря которым и прославился. В 2007 году он снял драму о канатоходце Филиппе Пети, которая удостоилась премии «Оскар», а в 2014-м году на экраны вышла его «Вселенная Стивена Хокинга» с Эдди Редмейном в главной роли. Помимо прочего, Марш поставил такие проекты, как «Однажды ночью», «Король воров», «Гонка века», «Тайный игрок» и другие.