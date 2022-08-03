Король воров (фильм, 2018) смотреть онлайн

Майкл Кейн и другие почтенные ветераны кинематографа в криминальной драме, основанной на реальных событиях. В основе сюжета — «самое крупное ограбление в истории Великобритании», совершенное группой мошенников-пенсионеров в лондонском Хаттон-Гардене в апреле 2015 года.

