Король воров (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.22018, King of Thieves
Драма, Криминал103 мин18+
О фильме
Майкл Кейн и другие почтенные ветераны кинематографа в криминальной драме, основанной на реальных событиях. В основе сюжета — «самое крупное ограбление в истории Великобритании», совершенное группой мошенников-пенсионеров в лондонском Хаттон-Гардене в апреле 2015 года.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма
КачествоFull HD, SD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Марш
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
Франческа
Аннис
- ОЛАктриса
Оливия
Ле Андерсен
- Актёр
Джим
Бродбент
- ТКАктёр
Том
Кортни
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- БУАктёр
Бен
Уиллбонд
- ЧКАктёр
Чарли
Кокс
- ПБАктриса
Паула
Бэйкон
- ДПСценарист
Джо
Пенхалл
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- СДПродюсер
Сэм
Двайер
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- СБХудожница
Селия
Бобак
- НММонтажёр
Ник
Мур
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш