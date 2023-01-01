Биография

Франческа Аннис — английская актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Лондоне 14 мая 1945 года. Получила образование в Англии, а также изучала сценическое искусство. Свою актерскую карьеру начала в 14 лет, дебютировав в фильме The Cat Gang. В её творческом багаже значительное количество театральных ролей, включая постановки по пьесам Шекспира. Франческа Аннис исполнила ключевые роли в фильмах и сериалах, таких как «Клеопатра» 1963 года, «Дюна» 1984 года, «Макбет» 1971 года и «Распутник». Среди ее известных телевизионных проектов — «Жёны и дочери», «Крэнфорд» и «Безрассудный». За вклад в телевидение в 1979 году она была удостоена премии BAFTA за роль в мини-сериале «Лилли». Карьера актрисы, продолжающаяся уже более 60 лет, сделала ее одной из икон британского кинематографа и телевидения.