Форсайты (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Новая интерпретация трилогии Джона Голсуорси проливает свет на темы любви, власти и семейных связей в викторианской Англии. Сериал «Форсайты» в подписке Amediateka уже ждет вас на Wink: эпичная драма от создателей «Полдарка».
Величественные особняки британской аристократии хранят секреты, передаваемые из поколения в поколение. Джолион Форсайт, патриарх семьи, отчаянно пытается сохранить баланс между прошлым и будущим. Его жена Энн, напротив, придерживается старых традиций. Конфликт между ними становится особенно острым, когда амбициозный Сомс вступает в борьбу не только за власть, но и за сердце свободолюбивой Ирэн, чье молчание говорит громче любых слов. В этом мире позолоты и бархата разворачиваются истории о том, как сложно сохранить искренность в любви среди маскарада социальных норм и условностей.
Добро пожаловать в мир Форсайтов — влиятельной династии, где каждое решение становится испытанием, а каждое чувство бросает вызов негласным законам эпохи. Смотрите сериал «Форсайты» в подписке Amediateka на Wink!
Все сезоны сериала Форсайты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Рейтинг
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- Актриса
Франческа
Аннис
- ДОАктёр
Джошуа
Орпин
- РРАктёр
Ричард
Ранкин
- СААктриса
Сара
Александер
- ТСАктёр
Тристан
Старрок
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- ЭТАктриса
Элинор
Томлинсон
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- ДСАктриса
Джозетт
Саймон
- МГАктриса
Милли
Гибсон
- ДФАктёр
Джэми
Флэттерс
- ТДАктёр
Том
Дюран Притчард
- ДХСценарист
Дэбби
Хорсфилд
- ДХПродюсер
Дэбби
Хорсфилд
- ДТПродюсер
Дэмиен
Тиммер
- НЭХудожник
Ник
Эде
- ИКМонтажёр
Иэн
Китчинг
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли