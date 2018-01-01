Форсайты (сериал, 2025) смотреть онлайн

Новая интерпретация трилогии Джона Голсуорси проливает свет на темы любви, власти и семейных связей в викторианской Англии. Сериал «Форсайты» в подписке Amediateka уже ждет вас на Wink: эпичная драма от создателей «Полдарка».



Величественные особняки британской аристократии хранят секреты, передаваемые из поколения в поколение. Джолион Форсайт, патриарх семьи, отчаянно пытается сохранить баланс между прошлым и будущим. Его жена Энн, напротив, придерживается старых традиций. Конфликт между ними становится особенно острым, когда амбициозный Сомс вступает в борьбу не только за власть, но и за сердце свободолюбивой Ирэн, чье молчание говорит громче любых слов. В этом мире позолоты и бархата разворачиваются истории о том, как сложно сохранить искренность в любви среди маскарада социальных норм и условностей.



Добро пожаловать в мир Форсайтов — влиятельной династии, где каждое решение становится испытанием, а каждое чувство бросает вызов негласным законам эпохи.



