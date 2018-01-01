Wink
Сериалы
Форсайты
Актёры и съёмочная группа сериала «Форсайты»

Актёры и съёмочная группа сериала «Форсайты»

Актёры

Стивен Мойер

Стивен Мойер

Stephen Moyer
АктёрJolyon Senior
Франческа Аннис

Франческа Аннис

Francesca Annis
АктрисаAnn Forsyte
Джошуа Орпин

Джошуа Орпин

Joshua Orpin
АктёрSoames
Ричард Ранкин

Ричард Ранкин

Richard Rankin
Актёр
Сара Александер

Сара Александер

Sarah Alexander
Актриса
Тристан Старрок

Тристан Старрок

Tristan Sturrock
АктёрProfessor Heron
Джек Девенпорт

Джек Девенпорт

Jack Davenport
АктёрJames
Элинор Томлинсон

Элинор Томлинсон

Eleanor Tomlinson
АктрисаLouisa Byrne
Таппенс Мидлтон

Таппенс Мидлтон

Tuppence Middleton
АктрисаFrances
Джозетт Саймон

Джозетт Саймон

Josette Simon
АктрисаMrs. Ellen Parker Barrington
Милли Гибсон

Милли Гибсон

Millie Gibson
АктрисаIrene
Джэми Флэттерс

Джэми Флэттерс

Jamie Flatters
АктёрPhilip Bosinney
Том Дюран Притчард

Том Дюран Притчард

Tom Durant Pritchard
АктёрMonty Dartie

Сценаристы

Дэбби Хорсфилд

Дэбби Хорсфилд

Debbie Horsfield
Сценарист

Продюсеры

Дэбби Хорсфилд

Дэбби Хорсфилд

Debbie Horsfield
Продюсер
Дэмиен Тиммер

Дэмиен Тиммер

Damien Timmer
Продюсер

Художники

Ник Эде

Ник Эде

Nic Ede
Художник

Монтажёры

Иэн Китчинг

Иэн Китчинг

Iain Kitching
Монтажёр

Композиторы

Энн Дадли

Энн Дадли

Anne Dudley
Композитор