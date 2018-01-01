Форсайты (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Форсайты. Сезон 1
Форсайты (сериал, 2025) сезон 1

2025, The Forsyte Saga 6 серий
Драма
О сериале

Британский сериал «Форсайты» (2025), 1 сезон, переосмысливает классику Джона Голсуорси и погружает в водоворот эпохи, где любовь вступает в схватку с условностями, а желания рвут на части даже самые прочные родственные узы.

В первом сезоне вы познакомитесь с членами влиятельного семейства Форсайтов: Джолианом, стремящимся сохранить баланс между традициями и неизбежными переменами, его супругой Энн, оберегающей устои клана, и честолюбивым юристом Сомсом. Его амбиции выходят за рамки профессиональных успехов, а одержимость Ирэн превращается в трагическую игру страсти и расчета. Каждая его попытка завоевать сердце красавицы лишь усиливает ее сопротивление. Роскошные интерьеры здесь контрастируют с внутренними конфликтами персонажей, а каждая сцена — от бальных залов до уединенных кабинетов — подчеркивает разрыв между внешней роскошью и их духовной бедностью.

Готовьтесь окунуться в атмосферу, где напряжение витает в воздухе, а сердца геров бьются в такт с судьбой. Смотрите сериал «Форсайты» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

Великобритания
Драма

