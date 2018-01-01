Форсайты (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Британский сериал «Форсайты» (2025), 1 сезон, переосмысливает классику Джона Голсуорси и погружает в водоворот эпохи, где любовь вступает в схватку с условностями, а желания рвут на части даже самые прочные родственные узы.
В первом сезоне вы познакомитесь с членами влиятельного семейства Форсайтов: Джолианом, стремящимся сохранить баланс между традициями и неизбежными переменами, его супругой Энн, оберегающей устои клана, и честолюбивым юристом Сомсом. Его амбиции выходят за рамки профессиональных успехов, а одержимость Ирэн превращается в трагическую игру страсти и расчета. Каждая его попытка завоевать сердце красавицы лишь усиливает ее сопротивление. Роскошные интерьеры здесь контрастируют с внутренними конфликтами персонажей, а каждая сцена — от бальных залов до уединенных кабинетов — подчеркивает разрыв между внешней роскошью и их духовной бедностью.
Готовьтесь окунуться в атмосферу, где напряжение витает в воздухе, а сердца геров бьются в такт с судьбой. Смотрите сериал «Форсайты» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Рейтинг
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- Актриса
Франческа
Аннис
- ДОАктёр
Джошуа
Орпин
- РРАктёр
Ричард
Ранкин
- СААктриса
Сара
Александер
- ТСАктёр
Тристан
Старрок
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- ЭТАктриса
Элинор
Томлинсон
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- ДСАктриса
Джозетт
Саймон
- МГАктриса
Милли
Гибсон
- ДФАктёр
Джэми
Флэттерс
- ТДАктёр
Том
Дюран Притчард
- ДХСценарист
Дэбби
Хорсфилд
- ДХПродюсер
Дэбби
Хорсфилд
- ДТПродюсер
Дэмиен
Тиммер
- НЭХудожник
Ник
Эде
- ИКМонтажёр
Иэн
Китчинг
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли