Форсайты (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Британский сериал «Форсайты» (2025), 1 сезон, переосмысливает классику Джона Голсуорси и погружает в водоворот эпохи, где любовь вступает в схватку с условностями, а желания рвут на части даже самые прочные родственные узы.



В первом сезоне вы познакомитесь с членами влиятельного семейства Форсайтов: Джолианом, стремящимся сохранить баланс между традициями и неизбежными переменами, его супругой Энн, оберегающей устои клана, и честолюбивым юристом Сомсом. Его амбиции выходят за рамки профессиональных успехов, а одержимость Ирэн превращается в трагическую игру страсти и расчета. Каждая его попытка завоевать сердце красавицы лишь усиливает ее сопротивление. Роскошные интерьеры здесь контрастируют с внутренними конфликтами персонажей, а каждая сцена — от бальных залов до уединенных кабинетов — подчеркивает разрыв между внешней роскошью и их духовной бедностью.



