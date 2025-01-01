Форсайты (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Новое прочтение классики Джона Голсуорси возвращает зрителей в мир Форсайтов — влиятельной семьи, где чувства неизбежно сталкиваются с долгом. Старый Джолион (Стивен Мойер, «Арт-детективы», «Настоящая кровь») пытается удержать шаткое равновесие между традициями и переменами, Энн (Франческа Аннис, «Макбет», «Револьвер») цепляется за устои прошлого, а честолюбивый собственник Сомс (Джошуа Орпин, «Проповедник») стремится заполучить не только власть, но и сердце независимой Ирэн (Милли Гибсон, «Доктор Кто»). Кто в этих роскошных интерьерах скажет пару честных слов о любви? Кто собственным примером докажет, что «люди, которые не живут, прекрасно сохраняются»? А кто никогда не повысит голос, но ее молчание будет громче крика? Всё это — лишь малая часть вопросов, которые ждут вас в британской драме «Форсайты».
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Время52 мин / 00:52
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- Актриса
Франческа
Аннис
- ДОАктёр
Джошуа
Орпин
- РРАктёр
Ричард
Ранкин
- СААктриса
Сара
Александер
- ТСАктёр
Тристан
Старрок
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- ЭТАктриса
Элинор
Томлинсон
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- ДСАктриса
Джозетт
Саймон
- МГАктриса
Милли
Гибсон
- ДФАктёр
Джэми
Флэттерс
- ТДАктёр
Том
Дюран Притчард
- ДХСценарист
Дэбби
Хорсфилд
- ДХПродюсер
Дэбби
Хорсфилд
- ДТПродюсер
Дэмиен
Тиммер
- НЭХудожник
Ник
Эде
- ИКМонтажёр
Иэн
Китчинг
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли