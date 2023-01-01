Биография

Американский режиссер Джадд Апатоу считается одним из мастеров современной комедии. Апатоу удалось перенести непосредственность и искренность стендапа на киноэкран. Будущий режиссер родился в Нью-Йорке. Мать Апатоу работала в стендап-клубе, поэтому Джадд уже в подростковом возрасте познакомился с этим жанром комедии. Будучи школьником, он сам стал выступать на сцене в качестве стендап-комика. Поступив в Университет Южной Калифорнии, чтобы изучать сценарное искусство, молодой человек продолжал посвящать время стендапу. Организованный им студенческий клуб позволил Апатоу отточить собственное мастерство и познакомиться со многими будущими знаменитостями. Из университета будущий режиссер ушел на втором курсе, чтобы начать карьеру в киноиндустрии. В 1995 году вышел комедийный сериал «Толстопузы», сценаристом и продюсером которого стал Апатоу. В 1999 году он впервые сел в режиссерское кресло на проекте «Чудики и чокнутые». Сериал продержался в эфире всего один сезон, но позже стал культовым. В нулевые годы список фильмов Джадда Апатоу пополнился такими популярными картинами, как «Телеведущий: легенда Роя Бургунди», «Сорокалетний девственник» и «Немножко беременна». Позже он работал над лентами «Любовь по-взрослому» и «Девушка без комплексов».