Что тебя не убивает (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Что тебя не убивает
Что тебя не убивает
8.32008, What Doesn't Kill You
Триллер, Криминал96 мин18+

О фильме

Это история двух друзей детства из неблагополучных семей. Еще в школе они начали заниматься вооруженными грабежами, что в итоге не уберегло их от наркотиков и тюрьмы. По прошествии срока друзья меняются, но судьба подкидывает им «ограбление века».

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

