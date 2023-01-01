Биография

Аманда Пит — американская актриса, сценарист, продюсер. Награждена премией Young Hollywood Awards. Родилась в Нью-Йорке 11 января 1972 года. Аманда училась в частной школе и закончила Колумбийский университет, где обучалась истории и актерскому мастерству. Получив диплом, девушка решила сделать карьеру в кино. Поначалу она играла в телерекламе и сериалах. Постепенно Аманда стала получать роли в более серьезных проектах, в основном комедийных. Занялась режиссурой и написанием сценариев. Фильмография Аманды Пит включает сериалы «Сайнфелд», «Закон и порядок», «Крученый город», «Джек и Джилл», «Как я встретил вашу маму», «Студия 60 на Сансет-Стрип», «Хорошая жена». Актрису можно увидеть в фильмах «Превратности любви» с Анджелиной Джоли, «Девять ярдов» с Брюсом Уиллисом и Мэтью Перри, «Любовь по правилам и без» с Джеком Николсоном и Дайан Китон, «Что бы мы ни делали» с Тимом Ротом и Робертом Дауни-младшим, «Больше, чем любовь» с Эштоном Кутчером, «2012» с Джоном Кьюсаком, «Путешествия Гулливера» с Джеком Блэком. В мини-сериале «Кафедра» Пит стала сценаристом и продюсером.