Гриффин и Феникс: На краю счастья (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Гриффин и Феникс: На краю счастья
8.52006, Griffin & Phoenix
Комедия, Мелодрама103 мин16+

О фильме

Аманда Пит и Дермот Малруни в пронзительной мелодраме о любви двух людей, больных раком.

Генри Гриффину осталось жить максимум два года: врачи обнаружили у него рак. Он решает потратить оставшееся время на саморазвитие и начинает писать книгу, а также ходить на курсы психологии в Нью-Йоркском университете. Там он встречает Сару Феникс, с которой у него начинается роман. Однако в их отношениях не все гладко: Сара как будто боится полностью отдаваться чувствам. Вскоре выясняется, что и у нее диагностировали рак.

Смогут ли влюбленные остаться вместе, когда само время настроено против них, расскажет фильм «Гриффин и Феникс. На краю счастья» 2006 года.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гриффин и Феникс: На краю счастья»