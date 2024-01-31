Гриффин и Феникс: На краю счастья (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Аманда Пит и Дермот Малруни в пронзительной мелодраме о любви двух людей, больных раком.



Генри Гриффину осталось жить максимум два года: врачи обнаружили у него рак. Он решает потратить оставшееся время на саморазвитие и начинает писать книгу, а также ходить на курсы психологии в Нью-Йоркском университете. Там он встречает Сару Феникс, с которой у него начинается роман. Однако в их отношениях не все гладко: Сара как будто боится полностью отдаваться чувствам. Вскоре выясняется, что и у нее диагностировали рак.



Смогут ли влюбленные остаться вместе, когда само время настроено против них, расскажет фильм «Гриффин и Феникс. На краю счастья» 2006 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

