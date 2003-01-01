Десять ярдов (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
9.12003, The Whole Ten Yards
Триллеры, Криминал94 мин18+
Сюжет
Много событий происходит в жизни дантиста из Беверли Хиллз Николаса Озерански. Его жена Синтия беременна, а его самого одолела паранойя. Одновременно выходит из тюрьмы главарь венгерской мафии Лазло и хочет вернуть деньги, которые Озз увeл у него из-под носа. Готовый на всe для достижения цели Лазло даже похищает беременную Синтию...
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Кевин
Поллак
- Актриса
Наташа
Хенстридж
- ФКАктёр
Фрэнк
Коллисон
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- СУАктёр
Сайлас
Уэйр Митчелл
- Актриса
Таша
Смит
- ЭГАктриса
Элиза
Галлай
- Сценарист
Джордж
Галло
- АКПродюсер
Аллан
Кауфман
- АРПродюсер
Арнольд
Рифкин
- Продюсер
Эли
Самаха
- ДУПродюсер
Дэвид
Уиллис
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни