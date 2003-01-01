Десять ярдов (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Много событий происходит в жизни дантиста из Беверли Хиллз Николаса Озерански. Его жена Синтия беременна, а его самого одолела паранойя. Одновременно выходит из тюрьмы главарь венгерской мафии Лазло и хочет вернуть деньги, которые Озз увeл у него из-под носа. Готовый на всe для достижения цели Лазло даже похищает беременную Синтию...



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