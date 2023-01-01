Биография

Наташа Хенстридж — актриса и фотомодель. Обладательница наград «Лучший прорыв года» и «Лучший поцелуй» на премии MTV Movie Awards в 1996 году, а также номинаций «За творческие достижения в карьере» на международном кинофестивале в Темекула-Вэлли, «Джемини», Best Supporting Actress на DVD Exclusive Awards. Родилась в Спрингдейле 15 августа 1974 года. Все детство Наташа провела в трейлерном парке, который ее ужасно тяготил. В 14 лет поехала в Париж, чтобы попытаться стать фотомоделью, а уже через год ее фото украшали французский Cosmopolitan. В модельном бизнесе девушка провела 5 лет, успев прорекламировать множество известных брендов. В 1995-м удача оказалась благосклонна к девушке, и Наташа Хенстридж попала в ленту «Особь». Позже снялась в картинах «Домоседы в космосе», «Тайный друг», «До смерти красива», «Идеальный студент», «Границы внешнего пространства», «Особь-2», «Девять ярдов» и других.