Биография

Мэттью Перри – американо-канадский актер, режиссер, сценарист и продюсер. За свою актерскую карьеру Мэтью участвовал более чем в сотне проектов. Наибольшую популярность он приобрел за одну из главных ролей телесериала «Друзья», который выходил на экраны с 1994 по 2004 г. Полное имя артиста – Мэттью Лэнгфорд Перри. Он родился 19 августа 1969 года в семье актера Джоана Беннетта Перри и журналистки Сьюзанн Мари Моррисон. Незадолго до его первого дня рождения брак его родителей распался. Сразу после этого мать увезла его из США в Канаду, где в дальнейшем она работала пресс-секретарем премьер-министра страны. Детство и юность Мэттью провел в элитном районе Оттавы. От отца Мэтью Перри унаследовал тягу к актерскому мастерству и в возрасте 15 лет переехал к нему в Лос-Анджелес. К 20-летнему возрасту творческая биография Мэтью Перри уже насчитывала нескольких не очень значительных ролей. За 4 года до съемок в культовом ситкоме «Друзья» актер получил роль в популярном молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Долгое время актер оставался на пике популярности и снимался в таких известных проектах, как «Поспешишь – людей насмешишь» «Почти герои», «Танго втроем», «Западное крыло», «Девять ярдов», и во множестве других фильмов и сериалов.