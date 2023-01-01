Биография

Джордж Галло – американский сценарист, актер, режиссер, продюсер, художник. Родился в пригороде Нью-Йорка в 1956 г. В Голливуде имя сценариста Джорджа Галло прочно ассоциируется в его крупнейшим успехом – комедийным боевиком «Успеть до полуночи» (1988 г.) с Робертом Де Ниро в главной роли, номинировавшимся на «Золотой Глобус» сразу в двух номинациях – «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль». Между тем двумя годами ранее – в 1986 г. на экраны вышла криминальная комедия «Мошенники» с Дэнни ДеВито в главной роли, сценарий к которому Джордж Галло написал совместно с Норманом Стейнбергом. В дальнейшем его перу принадлежат сюжеты всех эпизодов саги о «Плохих парнях», включая картину 2020 года «Плохие парни навсегда». Заслужили высокую оценку критиков и продемонстрировали высокие сборы в прокате режиссерские работы сценариста. К ним относятся фильмы Джорджа Галло: комедийная драма «29-я улица» (1991 г.), комедийный боевик «Двойные неприятности» (2001 г.), криминальная мелодрама «Новый парень моей мамы» (2007 г.). В свободное от работы над сценариями время Джордж Галло пишет картины. Его любимый жанр – импрессионизм. В последние годы в Нью-Йорке состоялись 3 его персональные выставки, а в 1990 г. ему присуждена престижная премия «Arts for the Parks».