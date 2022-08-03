Лос-Анджелес, 1974 год. Кинопродюсер Макс Барбер в замешательстве. Его последний релиз «Монахини-убийцы» провалился в прокате и оскорбил чувства верующих, а занятые у мафиози деньги нужно как-то отдавать. Продать молодому продюсеру сценарий своей мечты Макс не готов, поэтому он решает получить страховые выплаты, устроив на съемочной площадке несчастный случай с пожилой кинозвездой.

