Афера по-голливудски (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Лос-Анджелес, 1974 год. Кинопродюсер Макс Барбер в замешательстве. Его последний релиз «Монахини-убийцы» провалился в прокате и оскорбил чувства верующих, а занятые у мафиози деньги нужно как-то отдавать. Продать молодому продюсеру сценарий своей мечты Макс не готов, поэтому он решает получить страховые выплаты, устроив на съемочной площадке несчастный случай с пожилой кинозвездой.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоFull HD, SD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Галло
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Эмиль
Хирш
- ШЛАктриса
Шерил
Ли Ральф
- Актёр
Эдди
Гриффин
- КМАктёр
Крис
Маллинэкс
- Актёр
Патрик
Малдун
- Сценарист
Джордж
Галло
- ГХСценарист
Гарри
Харвитц
- ФКПродюсер
Фил
Ким
- ДЕПродюсер
Дэвид
Е. Орнстон
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Иван
Забелин
- АШКомпозитор
Альдо
Шлаку