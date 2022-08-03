Афера по-голливудски
Wink
Фильмы
Афера по-голливудски
7.92020, The Comeback Trail
Комедия, Криминал99 мин18+

Афера по-голливудски (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Лос-Анджелес, 1974 год. Кинопродюсер Макс Барбер в замешательстве. Его последний релиз «Монахини-убийцы» провалился в прокате и оскорбил чувства верующих, а занятые у мафиози деньги нужно как-то отдавать. Продать молодому продюсеру сценарий своей мечты Макс не готов, поэтому он решает получить страховые выплаты, устроив на съемочной площадке несчастный случай с пожилой кинозвездой.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Афера по-голливудски»