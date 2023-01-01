Биография

Американский режиссер и актер Зак Брафф прославился благодаря сериалу «Клиника». Добрый юмор исполняемых им персонажей стал визитной карточкой Браффа. Будущий исполнитель роли доктора Джона Дориана со школьных лет мечтал о кинематографе. Зак посещал занятия для юных актеров и пробовался на роли в телевизионных и кинопроектах. Будучи подростком, он снялся в нескольких эпизодах сериалов и появился в ленте «Загадочное убийство в Манхэттене» Вуди Аллена. В 2001 году молодому человеку улыбнулась удача – ему досталась главная роль в «Клинике». Сериал стал невероятно популярным и сделал Браффа «звездой». «Клиника» оставалась в эфире на протяжении 9 сезонов. За это время актер значительно пополнил свою фильмографию. В списке фильмов Зака Браффа появились такие картины, как «Прощальный поцелуй», «Экс-любовник», «Высокая цена жизни». Он также дебютировал в качестве режиссера, представив публике драматическую комедию «Страна садов». После завершения «Клиники» Брафф сконцентрировался на режиссерских проектах. В 2014 году вышел его фильм «Хотел бы я быть здесь», а в 2017 – «Уйти красиво». Личная жизнь Зака Браффа остается в центре внимания с тех пор, как актер стал популярным. Браффу приписывали романы с Мэнди Мур и Шири Эпплби. С 2019 года знаменитость встречается с британской актрисой Флоренс Пью, которая младше Браффа на 21 год.