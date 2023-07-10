Большая или маленькая ложь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Майкл Шеннон, Кейт Хадсон и Зак Брафф в комедии о разнорабочем, которому приходится изображать знаменитого писателя, скрывающегося от публики. Рабочий из Нью-Йорка Шрайвер принимает приглашение на литературный фестиваль университета Ахерон. Организаторы мероприятия приняли скромного мужчину за его однофамильца, автора выдающегося романа, разошедшегося впечатляющими тиражами. Шрайвер-писатель скрывается от публики, поэтому для Симоны Клири, отвечающей за фестиваль, возможность завлечь посетителей его появлением кажется отличной возможностью доказать университету, что теряющее популярность ежегодное событие все еще стоит потраченных денег. Шрайвер-рабочий упорно пытается играть доставшуюся ему роль, но собственная совесть не дает ему покоя.



