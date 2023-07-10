Большая или маленькая ложь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

7.52022, A Little White Lie
Комедия96 мин16+
Разнорабочий вынужден притворяться известным писателем. Комедия со звездным актерским составом
О фильме
Майкл Шеннон, Кейт Хадсон и Зак Брафф в комедии о разнорабочем, которому приходится изображать знаменитого писателя, скрывающегося от публики. Рабочий из Нью-Йорка Шрайвер принимает приглашение на литературный фестиваль университета Ахерон. Организаторы мероприятия приняли скромного мужчину за его однофамильца, автора выдающегося романа, разошедшегося впечатляющими тиражами. Шрайвер-писатель скрывается от публики, поэтому для Симоны Клири, отвечающей за фестиваль, возможность завлечь посетителей его появлением кажется отличной возможностью доказать университету, что теряющее популярность ежегодное событие все еще стоит потраченных денег. Шрайвер-рабочий упорно пытается играть доставшуюся ему роль, но собственная совесть не дает ему покоя.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ММРежиссёр
Майкл
Марен
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Дон
Джонсон
- ДДАктриса
Давайн
Джой Рэндольф
- ЭНАктриса
Эйджа
Наоми Кинг
- Актёр
Бенджамин
Кинг
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- ПМАктриса
Перри
Мэттфелд
- Актёр
Зак
Брафф
- ММСценарист
Майкл
Марен
- КБСценарист
Крис
Белден
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шарко
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- ЭЙМонтажёр
Эд
Йонаитис
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман