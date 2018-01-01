Биография

Бенджамин Кинг – актер американского художественного кино и телесериалов, родился 8 ноября 1971 г. (г. Лос-Анджелес, США). Также имеет небольшой опыт в области режиссуры. После окончания колледжа будущий актер отправился покорять Голливуд. Дебютной работой деятеля стало участие в комедийном ситкоме на канале NBC «Спасенные звонком». Свои последующие роли Бенджамин Кинг также сыграл в различных телесериалах. За свою карьеру успел поработать на канале ABC, Disney, а также HBO и др. В 2013 году выступил в качестве режиссера нескольких эпизодов сериала «Лив и Мэдди», в котором сыграл заметную роль. В 2004 году сочетался браком с Лаурой Кинг, вместе с которой проживает в Калифорнии, в родном городе Лос-Анджелесе. Среди самых известных художественных фильмов Бенджамина Кинга можно выделить «Голливудское сафари» (1997), «Смертельное оружие – 4» (1998), «Краткая история разложения» (2013), «Поколение ИКС» (2018) и т. д. Также стоит упомянуть и телесериалы актера «Скорая помощь», «Нас пятеро», «Третья планета от Солнца», «Король Квинса», «Справедливая Эми», «Анатомия страсти», «Ясновидец», «Майк и Молли», «Все к лучшему» и многие другие.