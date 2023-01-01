Биография

Майкл Шеннон – актер, театральный деятель, музыкант. Родился 7 августа 1974 года. Получил премии Гильдии киноактеров США, «Сатурн». Дедушка Майкла – известный ученый-энтомолог. Родители актера тоже далеки от творчества: отец преподавал бухгалтерское дело, мать работала адвокатом. Они давно разведены, поэтому в детстве Шеннон жил с ними по очереди. Личная жизнь артиста сложилась иначе: он длительное время женат на актрисе Кейт Аррингтон, которая стала матерью двоих его дочерей. Первая роль Майкла Шеннона – проблемный подросток в клипе Every Mother's Nightmare. Окончив школу, молодой человек начал активно играть в спектаклях на театральных подмостках Чикаго. Актер является соучредителем театра «Красная орхидея». Второстепенный персонаж в ленте «Преследуемая женщина» – дебют артиста в кино. Нашумевший «День сурка» становится вторым в фильмографии актера, хоть и мелькает он там только в эпизоде. За ним следуют второстепенные роли в кассовых фильмах. Первая ведущая роль Майкла Шеннона в фильме «Большое похищение Парсонсов» приносит ему успех. «Дорога перемен» со звёздным дуэтом в главных ролях приводит Шеннона к первой номинации на «Оскар». А триллер «Под покровом ночи» – ко второй. Развитию карьеры актера поспособствовал сыгранный им персонаж сериала «Подпольная империя», присутствующий во всех пяти сезонах.