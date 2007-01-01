Игры дьявола (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Два брата замыслили идеальное, как им кажется, преступление. В теории они должны получить огромную сумму денег, обойдясь при этом без оружия, жестокости и кровопролития. Более того, вероятность неудачи сведена к нулю. Однако хитроумный план идет прахом, когда соучастник героев самовольно меняет правила игры и подвергает себя и подельников неоправданному риску. Преступники теряют контроль над ситуацией, а череда последующих событий, увы, никого не оставляет в безопасности.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- СЛРежиссёр
Сидни
Люмет
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Итан
Хоук
- АФАктёр
Альберт
Финни
- Актриса
Мариса
Томей
- АПАктриса
Алекса
Палладино
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актриса
Эми
Райан
- СЛАктриса
Сара
Ливингстон
- Актёр
Брайан
Ф. О’Бирн
- РХАктриса
Розмари
Харрис
- КМСценарист
Келли
Ма�стерсон
- МЧПродюсер
Майкл
Черенци
- УСПродюсер
Уильям
С. Гилмор
- БЛПродюсер
Брайан
Линс
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ТНХудожница
Тина
Нигро
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл