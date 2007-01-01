Игры дьявола
Wink
Фильмы
Игры дьявола
7.72007, Before the Devil Knows You're Dead
Триллеры, Драмы111 мин18+

Игры дьявола (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Два брата замыслили идеальное, как им кажется, преступление. В теории они должны получить огромную сумму денег, обойдясь при этом без оружия, жестокости и кровопролития. Более того, вероятность неудачи сведена к нулю. Однако хитроумный план идет прахом, когда соучастник героев самовольно меняет правила игры и подвергает себя и подельников неоправданному риску. Преступники теряют контроль над ситуацией, а череда последующих событий, увы, никого не оставляет в безопасности.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игры дьявола»

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