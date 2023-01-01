Биография

Эми Райан — американская актриса театра и кино, продюсер. Номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус», выдвигалась на Comedy Film Awards. Также авторитетные киноассоциации не раз присваивали Райан звание лучшей актрисы второго плана. Родилась в Флашинге 3 мая 1968 года. Окончила высшую актерскую школу и начала работать в театрах Нью-Йорка. Спустя 6 лет она уже стала звездой Бродвея, дважды номинирована на театральную награду «Тони». На телеэкране актриса впервые появилась в начале 1990-х, снявшись в сериале «Как вращается мир». Настоящую известность среди телезрителей ей принесла роль в многосерийном детективе «Закон и порядок». Эми Райан исполняла роли в таких легендарных многосерийных кинолентах, как «Скорая помощь», «Третья смена», «Прослушка», «Офис», «Убийства в одном здании» и «Пациенты». Также она сыграла в драме «Красивый мальчик», триллере «Афера под прикрытием», исторической драме «Подмена». Была исполнительным продюсером ленты «Пропавший без вести».