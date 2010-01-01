Не брать живым (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.42010, Green Zone
Боевики110 мин18+
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Сюжет
В «Зелeной зоне» оккупированного Ирака — территории, находящейся под контролем армии Соединенных Штатов — агенты ЦРУ тщетно ищут следы оружия массового поражения. Необъективность расследования становится очевидной офицеру Рою Миллеру, попытавшемуся придать огласке полученные результаты. Но как далеко могут зайти генералы, решившие во что бы то ни стало навести порядок в нестабильном регионе?
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Информация
СтранаСША, Франция, Великобритания, Испания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Пол
Гринграсс
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актриса
Эми
Райан
- Актёр
Брендан
Глисон
- НБАктёр
Никойе
Бэнкс
- ШХАктёр
Шон
Хьюз
- МОАктёр
Майкл
О’Нил
- ЭКАктёр
Энтони
Короне
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- РЧСценарист
Раджив
Чандрасекаран
- Продюсер
Тим
Беван
- МБПродюсер
Майкл
Броннер
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ХПХудожник
Хуан
Педро Де Гаспар
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ЛСХудожник
Ли
Сандалес
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл