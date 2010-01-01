Не брать живым (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

В «Зелeной зоне» оккупированного Ирака — территории, находящейся под контролем армии Соединенных Штатов — агенты ЦРУ тщетно ищут следы оружия массового поражения. Необъективность расследования становится очевидной офицеру Рою Миллеру, попытавшемуся придать огласке полученные результаты. Но как далеко могут зайти генералы, решившие во что бы то ни стало навести порядок в нестабильном регионе?



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