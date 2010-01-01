Не брать живым
Wink
Фильмы
Не брать живым

Не брать живым (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.42010, Green Zone
Боевики110 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

В «Зелeной зоне» оккупированного Ирака — территории, находящейся под контролем армии Соединенных Штатов — агенты ЦРУ тщетно ищут следы оружия массового поражения. Необъективность расследования становится очевидной офицеру Рою Миллеру, попытавшемуся придать огласке полученные результаты. Но как далеко могут зайти генералы, решившие во что бы то ни стало навести порядок в нестабильном регионе?

Не брать живым смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Франция, Великобритания, Испания
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не брать живым»

Всё