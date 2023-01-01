Биография

Мэтт Дэймон — американский актер, продюсер, сценарист. Родился в штате Массачусетс 8 октября 1970 года. В 8 лет Мэтт встретился с дальним родственником Беном Аффлеком, жившим в двух кварталах от него. Эта встреча стала судьбоносной для обоих. Они стали не только лучшими друзьями, но и партнерами по сцене. Вместе написали сценарий к ленте «Умница Уилл Хантинг». После выхода фильма на экраны они получили мировое признание и награду за лучший сценарий. Мэтта Дэймона наиболее известен по проектам «Умница Уилл Хантинг», «Талантливый мистер Рипли», «Школьные узы», «Мужество в бою», «Шулера», «Спасти рядового Райана», «Благодетель», «Джерри», «Догма», «Братья Гримм» и «Информатор».